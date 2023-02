Fastnachts-Termine im Kreis Neunkirchen 2023 : Der närrische Höhepunkt rückt näher (mit Bildergalerie)

Die Barmherzigen Plateausohlen wollen für Stimmung bei der „Schlager-Jeck“-Party in der Illipse an Fastnachtssamstag sorgen. Foto: Marko Völke

So langsam nähern wir uns dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit: Bei vielen Sitzungen landauf, landab kommen die Narren nun so richtig auf Touren.

Neunkirchen

Der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA) ist der Dachverband er Neunkircher Karnevalsvereine Die Daaler, Neinkerjer Plätsch, Rote Funken, Eulenspiegel, KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen, KKW Wellesweiler, Heijo Hopp – Die Scheib und Hangarder Brunnebutzer. NKA-Motto: „Start frei zur Neinkeijer Narrtei“

Die Kindertanz-Veranstaltung findet am Dienstag, 14. Februar, 16.11 Uhr, im Saarpark-Center, Neunkirchen statt. Stadtempfang und Schlüsselübergabe sind am Donnerstag, 16. Februar, 16.11 Uhr, Rathaus, Neunkirchen. Zur Gemeinschaftssitzung laden die NKA-Vereine für Freitag, 17. Februar, 20.11 Uhr, in die Neue Gebläsehalle, Neunkirchen.

Rosenmontagumzug in Neunkirchen ist am Montag, 20. Februar, ab 14.11 Uhr von der Scheib bis zum Saarpark-Center.

Die Daaler: Motto: „Hei-joo - Hei-joo - die „Daaler” senn immer noch doo”. Verhaftung Sonntag, 19. Februar, ab 11.11 Uhr, Naturfeundehaus, Zoostraße 10. Lumpenball und Beerdigung der Faasenacht am Dienstag, 21. Februar, um 20.11 Uhr, Naturfeundehaus, Zoostraße 10.

Neinkerjer Plätsch: Motto: „Plätsch Faasenacht ist scheen – Ferdisch”

Närrische Verhaftungen, Samstag, 18. Februar, 14.11 Uhr, TuS-Gaststätte Neunkirchen.

Rote Funken: „Auf die Plätze fertig los, Funkenfasnacht ist famos!“

Foto: Engel 44 Bilder Fastnacht 2023 im Landkreis Neunkirchen – die schönsten Fotos

Kostüm-Kappensitzung der KG Rote Funken am Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, Kartenvorverkauf bei Waffen-Sport Hoffmann, Hüttenbergstraße 32, Neunkirchen. Funken-Fastnachts-Party am Samstag, 18. Februar, Funkennarrhalla, Zweibrücker Straße 23; Kinderfastnacht mit Kostüm-Prämierung, Sonntag, 19. Februar, 15.11 Uhr, Gebläsehalle; 22. Februar, 19 Uhr, Heringsessen, Funkennarrhalla.

KV Eulenspiegel Furpach: Motto: „KVE auf hoher See”.

Prunksitzung: 11. Februar, 19.11 Uhr; Kindermaskenball sonntags am 12. und am 19. Februar, jeweils 15 Uhr; Frauensitzung am 16. Februar, 20.11 Uhr; Kostüm-Maskenball am 18. Februar, 19.33 Uhr. Alle Veranstaltungen in der Hirschberghalle. Dienstag, 21. Februar, 10 Uhr, Maskenball WZB, CFK, Spiesen.

KUV Wiebelskirchen: „Blau & Gelb & Selbstgemacht – Beim KUV ist Faasenacht”.

Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, dritte Kappensitzung, Kulturhaus, Wiebelskirchen; Sonntag, 12. Februar, 15.11 Uhr, Kinderkappensitzung, Kulturhaus, Wiebelskirchen; Donnerstag, 16. Februar, 9.11 Uhr, Närrisches Gericht, Kulturhaus, Wiebelskirchen.

KKW Wellesweiler: Motto: „Aus nei mach alt, de KKW, so isser halt”.

Kappensitzung am Freitag, 10. Februar, und am Samstag, 11. Februar, jeweils 20.11 Uhr; Hexenball mit den KKW-Blieshexen am Donnerstag, 16. Februar, Einlass 19.11 Uhr, Beginn: 20.11 Uhr; Kindermaskenball am Samstag, 18. Februar, 14.11 Uhr; Verhaftung, Närrisches Gericht am Sonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr. Alle Veranstaltungen im Pfarrzentrum St. Johannes.

Hangarder Brunnebutzer: Motto: „Faasenachtsrepublik Hangard – Mir regiere unn eskaliere“.

Sonntag, 12. Februar, 14.11 Uhr, Kinderfaasenacht des TV Hangard, Ostertalhalle; Brunnebutzerabend am Samstag, 18. Februar, um 19.11 Uhr.

NKA-Prinzenpaar der Session 2022/23, Prinz Markus IV. und Prinzessin Diana I. Foto: Fotostudio Spang

Am 18. Februar veranstaltet der Verein Horizont seine Fastnachtsfeier im Kommunikationszentrum Kleiststraße. Beginn 19.11 Uhr. Es treten auf Magier Lenzen, die Powergirls, die Gruppe Souvenir und Valesca mit seinem Opa und der Dorfjunge. Wer mag, kann gerne zum Programm beitragen. Die Rindfleischsuppe machen die Kochfrauen des Reparaturkaffees.

Das Saarpark-Center Neunkirchen präsentiert ein Fastnachtsprogramm. Los geht’s am Dienstag, 14. Februar, von 16.11 Uhr bis 18 Uhr, mit den Vereinen des Neunkircher Karnevalsausschusses (NKA). Am Mittwoch, 15. Februar, können sich die Kinder von 13 Uhr bis 18 Uhr direkt neben der Kundeninfo schminken lassen. Gleichzeitig präsentiert sich an diesem Tag die Tanzschule „Tanzloft“ von 15 bis 18 Uhr im Center. Am Donnerstag, 16. Februar, von 14 bis 16 Uhr präsentiert der KV Hoppeditz Faschingstreiben auf der Bühne. Der KV Rohrbach ist am Freitag, 17. Februar, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zu Gast und verspricht unter dem Motto „Dann wolle ma emol“ ein abwechslungsreiches Showprogramm.

Ottweiler

Karnevalsverein „So war noch nix 1847“: Premieren-Prunksitzung: Freitag, 10. Februar, 20.11 Uhr, Schlosstheater; Prunksitzung: Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr, Schlosstheater; Karten für die Schau am Samstag gibt es nicht mehr. Einzelne Tickets für die programmgleiche Premiere am Freitag sind hierüber noch zu haben: Telefon (01 51) 27 54 57 29.

Verhaftungen und närrische Schauprozesse: Donnerstag (Fetter Donnerstag/Weiberfastnacht), 16. Februar, 10.11 Uhr, Schlosstheater. Richterinnen urteilen Straftäter, die gegen die närrischen Gebote verstoßen, gnadenlos ab. Dazu Erbsensuppe der Löffelgarde ab 12 Uhr. Eintritt frei.

Oldie-Disco-Night: Kult-Maskenball mit DJ Sash-A: Freitag, 17. Februar, 19.11 Uhr, Ottweiler Schlosstheater. Dazu Auftritte der Schautanzgruppe der Musketiergarde, der Prinzengarde mit ihrem Schautanz sowie des Männerballetts Die Lumumbas auf der Tanzfläche zu Füßen des närrischen Publikums. Vorverkauf über Ticket-Regional, maximal sechs Tickets pro Bestellung. Preis: zehn Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. www.ticket-regional.de und Telefon: (06 51) 97 90 777.

Truppenparade zu Ehren des Prinzen Karneval: Fastnachtssonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr, Ottweiler Schlosshof (bei regnerischem Wetter, Wind und/oder Schnee: Schlosstheater); Eintritt frei.

Kindermaskenball: Fastnachtssonntag, 19. Februar, 15.11 Uhr, Schlosstheater.

Bürgergarde Ottweiler (BGO): 16. Februar, 18 Uhr, Stadterstürmung; 19. Februar, 11.11 Uhr, Prinzenempfang Untere Halle im Alten Weiher. 20. Februar, 15.11 Uhr, Kinderfastnacht Schlosstheater Ottweiler;

Rathaussturm in Ottweiler ist vor dem Alten Rathaus, Rathausplatz, am Donnerstag, 16. Februar, um 15.11 Uhr.

Der Fastnachtsumzug beginnt in der Straße Am Burg und verläuft durch die Innenstadt, am Fastnachtdienstag, 21. Februar, ab 14.11 Uhr. Die Strecke führt von der Straße Am Burg über die Illinger Straße, Goethestraße, Schloßstraße, B 41, Wilhelm-Heinrich-Straße, Enggaß, Rathausplatz, Schloßhof zur Straße Im Alten Weiher.

Illingen

Eine große Party wird in der Illipse an Fastnachtsamstag, 18. Februar, steigen, Motto „Schlager-Jeck – Kölle trifft Schlager“. Verkleidungen sind willkommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit aufwändiger Dekorationen und Lichtkonzepten wollen die Organisatoren eine unvergessliche Partyatmosphäre schaffen. Die Live-Power-Party bietet Partykracher mit den Barmherzigen Plateausohlen und mit Hey Kölle. Jede Band tritt abwechselnd vier Mal 40 Minuten auf. Tickets zu 15,90 Euro gibt es im Kulturbüro und bei Ticket regional.

Fastnachtsumzug in Spiesen Foto: Marc Prams

Merchweiler

Fastnachtsumzug in Wemmetsweiler ist am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr, Start in der Bildstocker Straße, Ende in der Schulstraße, anschließend buntes Treiben in der Halle.

Schiffweiler

Heiligenwald: Am Fetten Donnerstag, 16. Februar, und am Faasendsamstag, 18. Februar, steigen in Heiligenwald in der Jahnturnhalle die „Crazy Hall Nights“ des TV Heiligenwald. Jeweils ab 20.11 Uhr soll wieder „wie in alten Zeiten“ in der Jahnturnhalle gefeiert werden. Karten für die Veranstaltungen am Fetten Donnerstag (16. Februar) und Fasendsamstag (18. Februar) sind im Vorverkauf ab sofort in der Gaststätte der Jahnturnhalle, Am Turnplatz 1, Schiffweiler, erhältlich. Für Kurzentschlossene wird es an beiden Terminen eine Abendkasse geben.

Spiesen-Elversberg

Spiesen: Die Veranstaltungen des KV Alleh Hopp starten unter dem Motto „Alleh Hopp Airlines – do flie’sche de fort!“ Kartenvorverkauf im Malerfachgeschäft Berthold Jung, Hauptstraße 245 in Spiesen. Karten gibt es für folgende Veranstaltungen: 10. Februar: erste Kappensitzung, 12. Februar: erste Kindersitzung, 16. Februar: Frauensitzung, 18. Februar: zweite Kappensitzung, 19. Februar: zweite Kindersitzung. Alle Veranstaltungen finden in der Sporthalle Langdell statt.

NKV Elversberg: Unter dem Motto „The Show must go on!“ steht die Session bei der NKV. Fastnachtsparty am Fetten Donnerstag, 16. Februar, 20.11 Uhr, im Gasthaus Bayerischer Wald, St. Ingberter Straße 48; Eintritt sechs Euro. Nach dem Spieser Umzug an Fastnachtsdienstag, 21. Februar, Lumpenball im Gasthaus Bayerischer Wald, St. Ingberter Straße 48.

Rathaussturm in Spiesen-Elversberg ist am Freitag, 17. Februar, ab 15.30 Uhr geht es mit Faschingstreiben auf dem Rathausvorplatz los. Die Rathauserstürmung findet ab 16.33 Uhr statt.

Der Fastnachtsumzug in Spiesen findet am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr statt. Der Umzug geht vom Beckerwald bis zur Langdell. Gruppen, die sich anmelden wollen, erhalten Infos bei Ferdi Matheis Telefon (0 68 21) 7 71 06, mobil: 0176-60 46 72 11, E-Mail: ferdi.matheis@gmail.com, Hansi Klemmer Telefon (0 68 94) 3 72 93, Andreas Kohler (0 68 21) 79 05 87.

Eppelborn

Dirmingen: Kolping-Karnevalsverein Dirmingen, zweite Kappensitzung, 11. Februar 19.11 Uhr; Borrwieshalle.

Eppelborn: Rot-Weiß-Gold die Eppelbootze: Prunk- und Gala-Kappensitzung im big Eppel: Freitag, 10. Februar, 20.11 Uhr.

Die Katholischen Frauen Eppelborn laden zum Bunten Fastnachts-Nachmittag in den Pfarrsaal von St. Sebastian, Kirchplatz, am Mittwoch, 15. Februar, 15.11 Uhr. Vorverkauf von nummerierten Platzkarten zu fünf Euro für Mitglieder, sieben Euro für alle anderen Gäste, ist im Schuhhaus Backes, Am Markt in Eppelborn. Auf jeden Besucher wartet ein je Berliner und Kaffee (im Eintrittspreis enthalten).

Wiesbach: Vereinsring Wiesbach, Kappensitzung in der Wiesbachhalle mit Fastnachtsparty in der Knickschuss-Bar: Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr.

Kinderkarneval:

Habach: Kinderkappensitzung im Bürgerhaus Habach, Sonntag, 12. Februar, 15.11 Uhr.

Humes: Karnevalsverein Die Backowe: Kinderkappensitzung im big Eppel, Sonntag, 19. Januar, 15.11 Uhr.

Dirmingen: Der SPD-Ortsverband Dirmingen lädt zur Kinderfaasend in der Borrwieshalle, Sonntag, 19. Februar, 15 bis 19 Uhr.

Fastnachtsumzüge und -feiern:

Eppelborn: Die Gemeinde Eppelborn lädt zum Fetten Donnerstag mit Live-Musik und DJ Ralf, am Donnerstag, 16. Februar, 20.11 Uhr, im big Eppel. Einlass ab 19.11 Uhr, Tickets im Vorverkauf zu elf Euro, Abendkasse zwölf Euro, bei den Karnevalsvereinen und im big Eppel, Telefon (0 68 81) 8 96 06 86, www.bigeppel.de.

Sturm auf den big Eppel ist am Samstag, 18. Februar, 10 Uhr: Aufstellung Grundschule.

Macherbach: Der Ortsrat lädt zum Nachtumzug für Freitag, 17. Februar, 18 Uhr.

Wiesbach: Der Vereinsring veranstaltet den Fastnachtsumzug in Wiesbach und anschließend Fastnachtstreiben in der Wiesbachhalle: Samstag, 18. Februar, ab 16 Uhr.

Bubach-Calmesweiler: Der Vereinsring lädt zum Fastnachtsumzug in Bubach-Calmesweiler, Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr.