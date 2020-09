Neunkircher Führungen : Mit guter Akustik über den Hüttenweg

Neunkirchen Am Sonntag, 6. September, startet um 15 Uhr die nächste öffentliche Führung mit Hörkomfort über den Neunkircher Hüttenweg. Dabei kommt eine frequenzmodulierte Anlage (PELO SPL-32) zum Einsatz, bei der die Teilnehmer über Kopfhörer oder Induktionsschleife die Ausführungen der Gästeführer individuell einstellen und empfangen können.

Auch „normal“ Hörenden bietet die Anlage großen Komfort, da keine Störgeräusche von außen zu hören sind und die Lautstärke der Kopfhörer individuell eingestellt werden kann. Das schreibt das Rathaus in einer Mitteilung. Bei dem Rundgang mit dem Gästeführer Klaus Olschewski erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Geschichte des Neunkircher Eisenwerks und können als Highlight einen der beiden erhaltenen Hochöfen besteigen, so das Rathaus weiter.

Wegen der derzeit geltenden Corona-Einschränkungen können derzeit nur 20 Personen an den Hüttenwegführungen teilnehmen. Aus diesem Grund ist es auch unumgänglich, sich für die Wanderung anzumelden. Um einen größtmöglichen Schutz für Teilnehmer und Gästeführer zu gewährleisten, gelten selbstverständlich die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für die Teilnehmer Pflicht.

Treffpunkt für alle angemeldeten Teilnehmer ist der Vorplatz der Stummschen Reithalle am kommenden Sonntag. Erwachsene zahlen für die Tour vier Euro, Jugendliche ab zwölf Jahren zwei Euro und für Kinder ist der Eintritt kostenlos. Die Stadt Neunkirchen empfiehlt allen Teilnehmern, festes Schuhwerk zu tragen.

Anmeldungen zur öffentlichen Führung am Sonntag, 6. September, 15 Uhr, können ab sofort im Rathaus unter Tel. (0 68 21) 20 21 23 oder per E-Mail an presse@neunkirchen.de erfolgen.