Extremsport : 58 Kilometer laufen – und danach ein Spaziergang

Saarbrücken/Ottweiler Martin Schedler aus Ottweiler hat zum achten Mal über die Lang-Distanz beim RAG Hartfüssler Trail gewonnen.

„Etwas nervös bin ich schon. Es ist eine sehr starke Konkurrenz am Start und keiner weiß im Corona-Jahr so richtig, wo er steht“, sagt Martin Schedler aus Ottweiler im Stadtwald in Saarbrücken. Es ist Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr. In wenigen Minuten beginnt der 58 Kilometer lange 9. RAG Hartfüssler Trail. 200 Teilnehmer sind am Start. Alle haben Masken an bis es losgeht und starten wegen Corona in kleineren Gruppen und in Drei-Minuten-Abständen. Martin Schedler hat den Hartfüssler Trail in Saarbrücken bereits sieben Mal gewonnen. Er ist der Favorit. Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland, Frankreich und der Schweiz sind am Start. „Wir sind vor zwei Tagen angereist. Wir freuen uns, dass wenigsten ein paar Läufe in diesem Jahr stattfinden“, sagt Tanja Volm, die mit ihrem Mann aus der Schweiz ins Saarland kam, um das schöne Gruben- und Halden-Flair während des Laufes zu genießen. 58 Kilometer am Sonntagmorgen laufen und dabei noch die Gegend genießen – für viele scheint das unvorstellbar. „Das macht richtig Spaß und ist ein tolles Erlebnis. Es geht nicht darum, schnell zu sein“, versichert Martin Simon aus Saarbrücken. Er läuft seit fünf Jahren diese ultralangen Läufe. „Ich bin in den Alpen einen Marathon gelaufen und das hat mir so gut gefallen, dass ich mehr von solchen Läufen wollte“, berichtet der 58-Jährige. Für Martin Schedler geht es allerdings schon auch um die Zeit. Er will gewinnen – und das möglichst schnell.