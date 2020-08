Heiligenwalder Kindergarten : Viel Geld für Kita St. Elisabeth

Heiligenwald Gemeinderat Schiffweiler: Trotz Schließungsabsichten durch das Bistum ist Finanzierung unerlässlich.

Noch 8 bis 10 Jahre, dann will sich die katholische Kirche aus der Kinderbetreuung in Heiligenwald zurückziehen. Soweit, so „schade“, bedauerte das nicht nur Mathias Jochum (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Schiffweiler. Um den Kita-Betrieb in St. Elisabeth bis dahin aufrecht erhalten zu können, muss trotzdem noch mal kräftig investiert werden, Stichwort Brandschutz. 190 000 Euro kosten die notwendigen Maßnahmen. „Üblicherweise beteiligen sich das Land und der Träger jeweils mit 30 Prozent an den Kosten, die Gemeinde und der Landkreis mit jeweils 20 Prozent“, informierte Bürgermeister Markus Fuchs. Damit einher geht eine Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. Da das Bistum aber angekündigt hat, die Einrichtung nach deutlich kürzerer Zeit zu schließen, hat das Land seinen Anteil entsprechend nach unten korrigiert – auf 19 000 Euro. „Das Bistum selbst übernimmt rund 75 000 Euro.“ Bleiben 102 000 Euro, die sich Landkreis und Kommune teilen.