Generalsanierung : TGBBZ-Klassen haben in Ottweiler Unterricht

Kreis Neunkirchen Einige Klassen des TGBBZ Neunkirchen haben übergangsweise in Ottweiler Schule. Die Schulklassen des Fachbereichs Bautechnik sind an die Anton-Hansen-Gemeinschaftsschule Ottweiler ausgelagert, erläutert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Rund 400 Schülerinnen und Schüler und zehn Lehrkräfte sind davon betroffen. Landrat Sören Meng erklärt zu der Umsetzung der Schülerinnen und Schüler: „Die derzeitige Generalsanierung des TGGBZ bedingt, dass kurzfristig zusätzliche Kapazitäten notwendig wurden. Die Anton-Hansen-Gemeinschaftsschule konnte hier den Raumbedarf decken.“ Im kommenden Jahr gehe es mit dem Unterricht dann wieder in der generalsanierten Schule weiter.