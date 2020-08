Illtal-Gymnasium : Courage hat viele Gesichter

Illingen Corona hat die Ausstellung zwar um Monate verschoben, aber jetzt zeigt das Illtal-Gymnasium Arbeiten seiner Schüler.

(red) Es ist ein Satz, der eigentlich öfter mal gesagt werden müsste: „Nehmen wir die Verantwortung an, die uns alle trifft, und achten wir auf unsere Sprache – in der Politik, in den Medien und überall in der Gesellschaft. Halten wir dagegen, wenn Einzelnen oder Minderheiten in unserem Land die Würde genommen wird.” Er stammt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der diese Worte anlässlich des rechtsradikalen Anschlags in Hanau im Februar 2020 ausgesprochen hat. Sie führen vor Augen, dass Rassismus und Ausgrenzung, in all ihren Facetten, in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind, heißt es in einer Mitteilung des Illtal-Gymnasiums.