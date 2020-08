In der Lieberwies Illingen : Sitzpause auf halber Strecke

Illingen Idee für eine Bank auf Illinger Wanderweg kam Rudi Steinmetz beim Spaziergang mit seinem Hund.

„In der Lieberwies am Bahndamm do steht e neue Parkbank“, dichtete Rudi Steinmetz und lobte in seinem Lied Werner Löchner, der auf einem Wanderweg hinter der Bollstraße auf einer Anhöhe eine Bank und einen Tisch als Rastplatz für Wanderer errichtete. Die Idee kam dem gelernten Schreiner bei den täglichen Spaziergängen mit seinem Hund. „So auf halber Strecke, hätte ich immer gerne mal eine Ruhepause eingelegt. Dazu fehlte eine Sitzgelegenheit“, sagte er jetzt bei der feierlichen Einweihung, die Ortsvorsteher Wolfgang Scholl organisierte. Bekanntlich sei der Bürgermeister für die großen Dinge in der Gemeinde verantwortlich. Für die kleinen Dinge der Ortsrat oder Ortsvorsteher“, so Scholl, der von seinen CDU-Fraktionskollegen Gabi Kiehn, Jürgen Schubmehl und Joachim Fuchs begleitet wurde.