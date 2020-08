Kostenpflichtiger Inhalt: Biergärten in der Region : Das Bild vom reinen Damenkränzchen trügt

Auch wenn es nicht so aussieht - im Biergarten am Café Boccaccio verkehren auch Männer. Foto: Heinz Bier

Uchtelfangen Urlaub daheim steht in diesem Jahr für viele Menschen an. Wir stellen die schönsten Biergärten im Kreis vor. Heute: Café Boccaccio in Uchtelfangen.