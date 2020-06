Ermittlungen eingeleitet : „Heil Hitler“-Rufe am Kurparkweiher in Weiskirchen

„Heil Hitler“-Rufe am Kurparkweiher in Weiskirchen

Jugendliche riefen in Weiskirchen lauthals „Heil Hitler“ – die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Weiskirchen Hässliche Szenen im Landkreis Merzig-Wadern – eine Gruppe Jugendlicher rief lauthals Naziparolen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstagabend soll eine Gruppe von vier oder fünf Personen gegen 22.20 Uhr am Kurparkweiher in Weiskirchen Naziparolen gerufen haben. Das meldet die Polizeiinspektion Nordsaarland. Demnach schrien die Beteiligten, bei denen es sich um Jugendliche handeln soll, lauthals „Heil Hitler“.