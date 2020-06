Kostenpflichtiger Inhalt: Familienmitglied infiziert in Merzig Angehörige : Corona-Ausbruch um Pfingsten in Merzig

Ein Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird im Labor bearbeitet. Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig In der Kreisstadt Merzig ist es um Pfingsten herum zu einem Corona-Ausbruch innerhalb einer Familie gekommen, der nachfolgend gut zwei Dutzend weitere Personen betroffen hat – sie wurden zwischenzeitlich unter Quarantäne gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Beckinger

Die Gesundheitsbehörden beim Landkreis Merzig-Wadern bestätigten entsprechende Informationen unserer Zeitung. Sie sprechen von einem „Familien-Cluster mit bislang fünf positiv getesteten Fällen und 23 Kontaktpersonen, die sich jeweils auf die bestätigten Fälle verteilen“. Demnach bekam eine in Merzig wohnhafte Familie offenbar Besuch von einem Verwandten, der aus Berlin über Stuttgart angereist kam. „In Stuttgart nahm die Person an einer Veranstaltung teil. Anschließend besuchte die Person seine Familie in Merzig“, teilte der Landkreis auf SZ-Anfrage mit. Wie sich später herausstellte, kam es wohl in Stuttgart zur ersten Infektion mit dem Coronavirus: „Die besuchte Person aus dem Raum Stuttgart ist Teil eines Ausbruchsgeschehens im Rahmen einer Familienfeier im Raum Stuttgart. Die Person aus Berlin hat sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dort infiziert.“ Dies habe eine Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt im Raum Stuttgart ergeben.

In Merzig habe der Verwandte, der mit seiner eigenen Familie aus Stuttgart angereist gekommen war, seine Familienangehörigen besucht, wobei er anfangs noch keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt habe. Dies hat sich aber kurz nach Pfingsten geändert: „Am 2. Juni entwickelte die Person aus Berlin Symptome und reiste mit seiner Familie im Privat-Pkw nach Berlin zurück.“ Zwei Tage später, am 4. Juni entwickelte dann eines der besuchten Familienmitglieder aus Merzig Symptome und wurde durch den Hausarzt abgestrichen. Das Ergebnis lag am 6. Juni vor: „Covid-19 positiv“. Die Behörden haben nach eigener Darstellung umgehend reagiert: „Im Zuge der Kontaktpersonennachverfolgung des Gesundheitsamtes, die sofort eingeleitet worden ist, wurden weitere Kontaktpersonen ermittelt und vom Gesundheitsamt abgestrichen und am 7. Juni waren insgesamt drei weitere positive Personen identifiziert.“ Eine dieser Personen arbeitet in einer Arztpraxis, deren Kind, ebenfalls positiv, ist in einer Notbetreuung untergebracht. Auch hier seien alle Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt worden.

Insgesamt handelt es sich um 23 Menschen, die in Quarantäne mussten. Die Kita-Notgruppe wurde nach Informationen unserer Zeitung vorläufig geschlossen. „Alle betroffenen Kontakte wurden am 8. und 9. Juni abgestrichen. Die betroffenen Gesundheitsämter in Berlin und Stuttgart wurden durch das Gesundheitsamt Merzig telefonisch informiert“, teilt der Landkreis weiter mit. Eine Wiederholung der Tests, gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes, befinde sich in der Vorbereitung. „Bislang wurden alle Kontaktpersonen negativ getestet.“ Weitergehende behördliche Maßnahmen werde es vorerst nicht geben, teilt der Landkreis mit, denn: „Alle ermittelten Kontaktpersonen wurden ermittelt und unter Quarantäne gestellt und werden im Rahmen der Betreuung von Personen, die sich in Quarantäne befinden, von uns überwacht.“

Es habe bei dem Infektionsfall offenkundig keine Verstöße gegen Hygienebestimmungen oder Vorgaben zur Kontaktbeschränkung gegeben, halten die Gesundheitsbehörden in ihrer Stellungnahme fest. „Es handelte sich um ein Familientreffen mit nicht mehr als 10 Personen.“ Diese sind zulässig.