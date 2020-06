Termin am Freitag : DRK ruft zur Blutspende in Weiskirchen auf

Weiskirchen „Blut spenden ist eine Ehrensache und weiter wichtig, zumal jetzt aufgrund des Coronavirus mehr Blutkonserven in den Krankenhäusern tagtäglich benötigt werden“, betonte Marita Heintz, die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Weiskirchen-Konfeld, im Vorfeld des Blutspendentermins im März dieses Jahres.

Jetzt steht wieder ein Blutspendentermin in der Hochwaldhalle in Weiskirchen an – an diesem Freitag, 26. Juni, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr. „Gesunde Menschen ab 18 Jahren und bis über 70 dürfen kommen“, sagt Marita Heintz.