Kostenpflichtiger Inhalt: Weiskirchen : Er machte den Kurort zu dem, was er ist

Vor dem attraktiven Kurparkweiher und dem angrenzenden Staudengarten erinnert sich Kurt Meyer noch gerne an seine 20-jährige Dienstzeit als Kurdirektor des heilklimatischen Kurorts Weiskirchen. Foto: a-n

Weiskirchen Weiskirchen ist seit 50 Jahren heilklimatischer Kurort. Anlässlich dieses Jubiläums werfen wir einen Blick in die Geschichte. Im zweiten Teil berichtet der frühere Kurdirektor Kurt Meyer aus seiner langjährigen Tätigkeit.

Von Dieter Ackermann

Wenn ein gelernter Groß- und Einzelhandelskaufmann auch als Kurdirektor erfolgreich sein will, dann muss er den sicheren Umgang mit Zahlen und Fakten auch um zündende Ideen und Visionen ergänzen können, die seinen „heilklimatischen Kurort“ wirklich nachhaltig voranbringen. In der Hochwaldgemeinde Weiskirchen, die sich mit diesem Prädikat jetzt bereits seit 50 Jahren schmücken darf, bescheinigt man diese Fähigkeiten dem Kurdirektor a.D. Kurt Meyer (75) nicht ohne Grund, der von 1988 bis Ende 2007 die touristischen Geschicke seiner Gemeinde erfolgreich gelenkt hat. Im Gespräch mit der SZ schildert er Höhepunkte und Rückschläge seines fast 20-jährigen Engagements als Kurdirektor von Weiskirchen.

„Als ich mich Ende der 1980er-Jahre als Verkaufsleiter eines großen Handelsunternehmens in Wadern verabschiedete, hatte ich bereits als Ortsvorsteher von Weiskirchen die für meine Hochwaldgemeinde wirtschaftlich alles überragende Bedeutung von Kurbetrieb und Tourismus längst erfasst“, erzählt Meyer. Er fährt fort: „Aus dieser Erkenntnis heraus bewarb ich mich dann 1987 um die Stelle des Kurdirektors.“ Diese Bewerbung hatte am 1. März 1988 Erfolg, und nachdem die vereinbarte Probezeit abgelaufen war, war er in dieser Funktion und gleichzeitig als Geschäftsführer der Hochwald-Kur-Betriebsgesellschaft mbH (HKG) offiziell in Amt und Würden.

Info Fest zum Jubiläum vorerst verschoben Das Prädikat „heilklimatischer Kurort“ garantiert schon eine gewisse Exklusivität. Immerhin darf sich aktuell im Saarland allein Weiskirchen damit schmücken. Weil diese „Clubmitgliedschaft“ in diesem Jahr bereits ein halbes Jahrhundert existiert, hätte dieses Jubiläum eigentlich im Sommer unter anderem mit einer Festmatinee gefeiert werden sollen, für die der Ministerpräsident des Saarlandes bereits sein Kommen zugesagt hatte. Aber auch diesem Plan schob die Corona-Pandemie einen Riegel vor. Immerhin soll dieses Fest auf die Nach-Corona-Zeit verschoben werden. Damit die Erinnerung an 50 Jahre heilklimatischer Kurort Weiskirchen, die seit 20 Jahren noch mit dem Zusatztitel „Premium Class“ und dem Prädikat „Kneippkurort“ aufgewertet wird, vorerst nicht gänzlich dem Virus zum Opfer fallen muss, sucht die SZ in einer eigenen Serie mit Zeitzeugen das Gespräch. Angefangen mit dem alles andere als leichten Weg bis zur Anerkennung als heilklimatischer Kurort wollen wir versuchen, auf diesem Wege abzubilden, was dieses ganz besondere Prädikat für die Hochwaldgemeinde und darüber hinaus den ganzen Grünen Kreis bedeutet hat. Inzwischen haben Bürgermeister Wolfgang Hübschen und Michael Trouvain, Leiter der Hochwald-Touristik, an den sieben Begrüßungsschildern jeweils am Ortseingang Aufkleber angebracht, auf denen das 50-jährige Jubiläum zumindest schon mal nachrichtlich gewürdigt wird. Heute erinnert sich der langjährige Weiskircher Kurdirektor Kurt Meyer an seine Tätigkeit.

Leider sei dann in den Folgejahren der Traum geplatzt, die touristische Zusammenarbeit von Weiskirchen mit den Nachbarn Wadern, Nonnweiler und Losheim am See zu institutionalisieren, erinnert sich Meyer. Und weiter: „Also hoben wir in meiner Heimatgemeinde die Hochwaldtouristik GmbH aus der Taufe, die sich bis heute um den heilklimatischen Kurort kümmert, und dabei auf die Kooperation mit dem Grünen Kreis und mit den Nachbargemeinden setzt.“ Vor Ort habe er von Anfang an eng insbesondere mit den Hochwald-Kliniken, dem Gewerbeverband sowie natürlich dem Rathaus zusammengearbeitet.

Besonders gerne erinnert der Weiskircher sich an die vertrauensvolle Kooperation mit Peter Singer von den Hochwald-Kliniken, von dem er auch schon wenig später seinen Platz im Vorstand des Landesfremdenverkehrsverbandes übernahm. Auf die SZ-Frage nach weiteren Ehrenämtern winkt Meyer schmunzelnd ab: „Das würde schnell den Rahmen sprengen.“ Aber bei seiner feierlichen Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2008 wurden ihm von allen Seiten entscheidende Verdienste zugeschrieben, beispielsweise für Erfolgsprojekte wie die Hochwald-Kliniken, das Parkhotel, das Mutter-Kind-Kurhaus, das Vitalis-Bäderzentrum, den Kurpark mit Staudengarten, das Wanderwegenetz und vieles mehr, womit sich Weiskirchen heute schmücken kann.

Mit wie viel Fleiß und Akribie Meyer damals seine berufliche Transformation vom Kaufmann zum Kurdirektor über die Bühne brachte, lässt sich leicht nachvollziehen, wenn man weiß, dass er zum Beispiel noch in seiner Probezeit als Kurdirektor bei seinen Kollegen in der Kurverwaltung von Manderscheid hospitierte. „Viele Seminare und Fortbildungen bildeten schließlich mein Rüstzeug, um für die Aufgabe, den Kurbetrieb von Weiskirchen richtig in Schwung zu bringen, gerüstet zu sein.“ Dass ihm dies letztlich gelang, dokumentierte im März 2000 auch die erweiterte Zertifizierung als „heilklimatischer Kurort der Premium Class“, mit der die Hochwaldgemeinde ihr Alleinstellungsmerkmal im Saarland noch einmal unterstrich.

Die touristische Aufwertung Weiskirchens resultierte aber insbesondere aus dem Engagement des Kurdirektors, der mit einem eigenen Messestand auf allen wichtigen Touristikmessen bis hin nach Mannheim die Werbetrommel für den Hochwald rührte. In diesem Zusammenhang wies Meyer noch dankbar darauf hin, dass er seine ganze Familie für seinen Job einspannen musste und durfte. Wie gut das funktionierte, offenbart sich zum Beispiel, als er beim SZ-Interview seine Frau um Unterlagen bittet, die diese umgehend und zielgenau aus seinem umfangreichen Archiv herausfischen kann.

Nur zu gerne erinnert sich Meyer auch heute noch daran, dass bei den touristischen Hochzeiten in Weiskirchen „wirklich die Post abging“. Viele Lokale hätten damals noch zu Tanzmusik eingeladen, wie er erzählt. Von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) seien wöchentlich zweimal Busse von Berlin nach Weiskirchen eingesetzt worden, um die Gäste zu ihren Kuren in die Hochwald-Kliniken zu bringen. Und die enge Partnerschaft mit dem Verkehrsverein habe sichergestellt, dass die Hotelzimmer, die Ferienwohnungen und privaten Gästezimmer – nicht zu vergessen die Campingparzellen – stets gut besucht waren. Meyer sagt stolz: „Davon profitierte unsere ganze Hochwaldgemeinde.“

Und um gute Veranstaltungsideen war der Kurdirektor nie verlegen. Noch heute erinnern sich viele Einheimische an seine Initiativen wie die Frühlingsbälle, den Hubertusritt, das Kartoffelfeuer, das internationale Malersymposium, das Kurparkfest oder die Jazztage. „Wir hatten sogar eine eigene kleine Filiale in den Kliniken“, und der Kurdirektor a.D. fährt fort, „auch Peregrin Maier vom Parkhotel zog gemeinsam mit unserer Kurverwaltung erfolgreich an einem Strang.“

Kurt Meyer kann sich auch heute noch im eigenen Heim als Kurdirektor a.D. auf die schnelle Hilfe seiner Frau Gisela Meyer verlassen, wenn Unterlagen aus dem umfangreichen Archiv benötigt werden. Foto: a-n

Bei der Freizeitmesse im Jahr 1989 stellten sich drei Weiskircher den Fragen des SR-Moderators: Bernd Theobald (links) sowie Kurt Meyer (rechts) und Paul Louis (Zweiter von rechts). Foto: a-n

Kurt Meyer und seine Frau Gisela Meyer bei der Freizeitmesse des Saarlandes im Jahr 1995 Foto: a-n