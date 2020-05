Polizei Saarlouis sucht Zeugen : Gruppe überfällt 16-Jährigen mittags am Kleinen Markt

Gruppe überfällt 16-Jährigen mittags am Kleinen Markt

Ein Schüler wurde am Kleinen Markt Saarlouis angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarlouis Mitten am Tag, vor der Galerie Kleiner Markt: Eine Gruppe Jugendlicher erpresst einen 16-Jährigen.

Ein 16-Jähriger Schüler ist am Mittwochmittag vor dem Eingang der Galerie Kleiner Markt in Saarlouis von einer Gruppe Jugendlicher überfallen worden. Gegen 12.30 Uhr kam es zu der „räuberischen Erpressung unter Jugendlichen“, berichtet die Polizei Saarlouis. Vier bis fünf Jugendliche hielten den 16-Jährigen fest und drohten ihm Gewalt an, wenn er nicht sein Geld herausgebe.