Schulbeginn am Montag : Am BBZ Hochwald müssen Schüler weiter Masken tragen

Am BBZ Hochwald müssen Schüler weiter Masken tragen

Schulbeginn am Montag

Nunkirchen Das Berufsbildungszentrum Hochwald hält auch im kommenden Schuljahr an der Maskenpflicht für Schüler und Lehrer in den Klassensälen fest.

Am Berufsbildungszentrum (BBZ) Nunkirchen gilt auch in diesem Schuljahr die Maskenpflicht. Wie die Schule mitteilte, gelte diese sowohl auf dem Gelände als auch in den Klassensälen für Schüler und Lehrer.