BBZ St. Ingbert : Die Einschulungstermine am Berufsbildungszentrum

St. Ingbert Mit dem Beginn des neuen Schuljahres erfolgt am kommenden Montag, 17. August, die Einschulung der neuen Schüler am Berufsbildungszentrum St. Ingbert. Aufgrund der zahlreichen Schulformen in den einzelnen Abteilungen sind unterschiedliche Einschulungstermine festgesetzt: Die angemeldeten Schüler und Schülerinnen der Berufsfachschule 1 für Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales sowie die HAB werden um 9 Uhr eingeschult.

Ebenfalls um 9 Uhr findet die Einschulung des Oberstufengymnasiums statt. Die Schüler und Schülerinnen der Fachoberschule (Gesundheit und Soziales, Technik, Wirtschaft), Klassenstufe 11, werden ab 10 Uhr eingeschult. Für Fachoberschüler, die direkt in die Klassenstufe 12 einsteigen (Quereinsteiger), beginnt der Unterricht mit den fortzuführenden Fachoberschulklassen um 7.30 Uhr. Um 8 Uhr beginnt die Einschulung in der Ausbildungsvorbereitung sowie der Berufsschule in den Berufen Kaufleute für Büromanagement, Einzelhandelskaufleute, Verkäufer, Metallbauer und Friseure. Die Auszubildenden in den Berufen Karosseriebauer, Land- und Baumaschinenmechaniker sowie in den Zweiradberufen werden um 10 Uhr eingeschult. Die KFZ-Mechatroniker werden um 8 Uhr im Gebäude E (Pavillon des ehemaligen Leibniz-Gymnasiums, Im Schmelzerwald 51) eingeschult. Die Berufskraftfahrer finden sich an gleicher Stelle um 10 Uhr ein. Die Einschulung der Schornsteinfeger erfolgt in Rohrbach (Gebäude der Schornsteinfegerinnung, Kahler Allee 37), ebenfalls um 8 Uhr. Für die Schüler der fortgeführten Klassen des Beruflichen Oberstufengymnasium (Klassenstufe 12 und 13), der Fachoberschulen (Klassenstufe 12) und der Berufsfachschulen (Klassenstufe 11) beginnt der Unterricht am Montag, 17. August, um 7.30 Uhr. Der erste Schultag im neuen Schuljahr für die Schüler der fortzuführenden Klassen der Berufsschule ist auf der Homepage des Berufsbildungszentrums www.bbz-igb.de“ ersichtlich. Eine Übersicht über alle Einschulungstermine gibt es dort ebenfalls.