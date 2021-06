Plizei bittet um Hinweise : Heu auf Feld bei Sinz brennt

Sinz Bei dem Brand wurde das Heu zerstört. Noch ist unklar, wie das Feuer entstanden ist.

Am Freitagabend ist Heu auf einem Feld in Sinz an der B 406 in Höhe des Rastplatzes verbrannt. Das hat die Polizei-Inspektion Merzig (PI) mitgeteilt. Demnach wurde Heu zerstört, ehe die Feuerwehr löschen konnte. Noch nicht geklärt sei, ob das Feuer durch Fahrlässigkeit entstanden sei oder vorsätzlich gelegt worden sei. Die PI sucht Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die sich am Freitag zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr in dem Bereich aufhielten und eventuell mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können.