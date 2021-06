Wadern setzt auf E-Mobilität : Wadern setzt bei Dienstfahrzeugen auf Nachhaltigkeit

Wadern Die Hochwaldstadt hat zwei Elektroautos für dienstliche Fahrten von Verwaltungsmitarbeitern angeschafft.

„Klimaschutz wird bei der Stadt Wadern großgeschrieben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus der Hochwaldstadt. Ein weiterer Schritt in Sachen Nachhaltigkeit sei nun in die Tat umgesetzt worden, fährt die Verwaltung fort: Dienstfahrten erfolgen in Zukunft emissionsfrei mit zwei neuen E-Fahrzeugen.