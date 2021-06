Schwimmen in Wadern möglich : Freibad in Wadern startet am 14. Juni in die neue Badesaison

Ab Montag wieder geöffnet: das Freibad in Wadern Foto: Stadt Wadern/Martin Vorreiter

Wadern Das Freibad in Wadern startet am Montag, 14. Juni, in die neue Saison. Das hat die Stadt Wadern mitgeteilt. Öffnungszeiten sind demnach täglich von 10 bis 20 Uhr, je nach Wetterlage bis 18 Uhr. Die Inzidenzen sind nach Darstellung mittlerweile auf relativ niedrigem Niveau, sodass zum Badespaß nur noch das Wetter mitspielen muss.

Pandemiebedingt sieht der Freibadbesuch anders aus als sonst: Gäste müssen im Eingangsbereich und in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die gewohnten Abstands- und Sicherheitsregelungen einhalten. Zudem ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt. Die Besucher müssen einen gültigen negativen Corona-Test, einen Immunitätsnachweis als vollständig geimpft oder genesen vorlegen. In jedem Fall ist ein gültiger Personalausweis mitzuführen.

Der Besuch kann laut Mitteilung aus dem Rathaus prinzipiell spontan erfolgen, da keine Anmeldung im Voraus nötig ist, solange die maximale Besucheranzahl nicht erreicht ist. Die Kontaktverfolgung kann entweder durch die Luca-App per QR-Code oder über ein Kontaktformular am Kassenbereich erfolgen.