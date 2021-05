Feuerwehr St. Ingbert : Retter löschen einen Brand und befreien drei Kinder

Einsatzkräfte der St. Ingberter Feuerwehr löschten einen Brand in der Glashütter Straße. Foto: Markus Zintel

St Ingbert Ein Brand in der St. Ingberter Glashütter Straße am Samstagmorgen (29. Mai) verlief für einen älteren Mann glimpflich. Gegen 8.40 Uhr hatte Glut aus einem holzbefeuerten Ofen eine Wandvertäfelung sowie einen Elektro-Küchenherd in einer Wohnküche entzündet.

Das gesamte Erdgeschoss verrauchte. Eine Nachbarin hörte den Rauchmelder und alarmierte die Feuerwehr. Zu dieser Zeit war unklar, ob sich der Bewohner noch in der Wohnung befindet. Daher rückte die Feuerwehr St. Ingbert mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus St. Ingbert-Mitte, Oberwürzbach und Rentrisch an. Der Bewohner flüchtete aus der verrauchten Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Ein Teil der anrückendenden Feuerwehrleute konnte daraufhin die Einsatzfahrt abbrechen.

Zwei Feuerwehrmänner drangen unter schwerem Atemschutz zu den Flammen vor und löschten das Feuer. Zudem leiteten Einsatzkräfte von außen eine Überdruckbelüftung ein, um die Wohnung rauchfrei zu blasen. Der Brandbereich wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach circa einer Stunde beendeten die 20 Einsatzkräfte den Einsatz. Die Brandwohnung war vorübergehend nicht bewohnbar. Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner ambulant.