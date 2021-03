Dreister Diebstahl : Unbekannte stehlen Defibrillator aus Sparkasse

Dieser Defibrillator wurde in der Nunkircher Sparkassen-Filiale gestohlen. Foto: Manfred Müller

Nunkirchen Am vergangenen Wochenende wurde der in der Sparkassen-Filiale Nunkirchen frei zugängliche Defibrillator entwendet. Das hat die Sparkasse Merzig-Wadern mitgeteilt. Demnach hatte Filialleiter Norbert Uder den Diebstahl am Dienstag, 16. März, bei der Öffnung der Geschäftsräume festgestellt und bei der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern zur Anzeige gebracht.