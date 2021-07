Coronazahlen vom 24. und 25. Juli : Inzidenz in Merzig-Wandern liegt bei 34,9

Merzig Im Grünen Kreis hat es am Wochenende 24. und 25. Juli drei neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat für das Wochenende drei neue Corona-Fälle gemeldet, drei am Samstag in der Gemeinde Weiskirchen, keine am Sonntag. Damit gibt es aktuelle 45 Corona-Fälle im Landkreis: 13 in Mettlach, 10 in Losheim, 8 in Merzig, 7 in Beckingen, 4 in Weiskirchen, 3 in Perl und keinen in Wadern. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt durch diese Entwicklung nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 34,9. Corona-Mutationen gibt es in Merzig-Wadern zurzeit 23, darunter 8-mal Alpha, 1-mal Beta, 8-mal Gamma und 6-mal Delta.