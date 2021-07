Gesucht und gefunden : Gabelstapler ist wieder aufgetaucht

Saarlouis/Losheim am See Ein in Dillingen gestohlener Gabelstapler wurde wieder aufgefunden und seinem Besitzer übergeben.

(red) Nach Ermittlungen der Polizeiinspektion in Saarlouis und einem aufmerksamen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland, wurde am vergangenen Donnerstag ein vor zwei Monaten in Dillingen gestohlener Gabelstapler wieder aufgefunden. Der Stapler stand in einer Hofeinfahrt in Losheim am See und wurde dort während einer Streifenfahrt von dem Polizeibeamten entdeckt. Ermittlungen und Überprüfungen ergaben, dass es sich bei dem auffällig lackierten Gefährt um den gesuchten Gabelstapler handelte, der dem rechtmäßigen Besitzer übergeben wurde.