Serie „Hilfsdienste im Kreis Merzig-Wadern“ : Beim Waderner THW helfen Groß und Klein

Wadern Ausbildung spielt beim Hilfswerk eine große Rolle. Lange ging das nicht in Präsenz, doch jetzt soll sich die Jugendgruppe wieder treffen.

Das neue Material kam größtenteils prompt zum Einsatz. Die Fachgruppe Räumen hatte im Juli bei einem Silobrand in Lebach ihren ersten und im September beim Brand eines Misthaufens in Nuhweiler gleich einen weiteren Einsatz. Im Rahmen des Abrisses des Krankenhauses St. Elisabeth in Wadern trat der Ortsrat Anfang Oktober mit einem ungewöhnlichen Amtshilfegesuch an das THW heran. Ein Beton-Kreuz sollte von der Baustelle abtransportiert und auf dem Gelände des Bauhofes zwischengelagert werden. Aufgrund der Pandemie mussten im Frühling lange geplante Veranstaltungen wie das Familien- und Vatertagsfest der Helfervereinigung oder das 60-jährige Bestehen des Ortsverbandes abgesagt werden.

Ausbildungen in Präsenz konnten einen großen Teil des Jahres nicht stattfinden – dafür aber Online-Ausbildungen alle zwei Wochen. Als die Inzidenzen im Sommer hinreichend niedrig waren, gab es einige Ausbildungen in Präsenz. So konnte etwa das Retten von Personen aus einem Auto nach einem Unfall geübt werden. „So schön und hilfreich auch die Online-Ausbildungen waren, sie ersetzen nicht das handwerkliche Arbeiten mit den erforderlichen Utensilien oder Material in der Praxis“, teilte der Ortsbeauftragte mit. Die Pandemie sorgte aber auch für überörtliche Einsätze. Fünf Helfer unterstützten im April vier Wochen lang die Bundespolizei bei Einsätzen im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung logistisch. Für einen Helfer des Ortsverbandes hielt das Jahr einen besonderen Einsatz parat. Nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut am Abend des 4. August wurde die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) des THW alarmiert, um bei der Rettung von Verschütteten zu Helfen. In dem 50 Personen starken Team ehrenamtlicher Zivilschützer befand sich auch der Rettungsspezialist Thomas

Schmitt.