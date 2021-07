Polizei Nordsaarland meldet : Blitzer in Mitlosheim mit Farbe besprüht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Mitlosheim Mit blauer Farbe besprüht wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Blitzeranhänger der Gemeinde Losheim am See. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, stellten die Beamten die Beschädigung am Sonntagmorgen fest.

Der Blitzeranhänger stand zum Tatzeitpunkt an der Ortsdurchgangsstraße (Mitlosheimer Straße) in Mitlosheim. Die Front wurde laut Polizeibericht mittels blauer Farbe besprüht. Dadurch konnten keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.