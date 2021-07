Polizei Nordsaarland meldet : Tempo-30-Schild in Kostenbach mit 50 überklebt

Kostenbach Ein Tempo-30-Schild wurde im Waderner Ortsteil Kostenbach am Wochenende überklebt. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, stellte ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag fest, dass in der Nonnweiler Straße in Kostenbach ein Tempo-30-Schild mit einer Folie überklebt worden war.

Auf der Folie stand die Zahl 50. Das Schild steht laut Polizei vor einem fest installierten Blitzer am Ortseingang Kostenbach. Ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten sei eingeleitet worden.