Löstertal : „Wellnesskuren“, damit Obst von hoher Qualität reifen kann

Beim Herausschneiden einzelner Äste ist schon mal Männerkraft gefordert. Foto: a-n

Löstertal Der Obst- und Gartenbauverein Löstertal freut sich wie viele weitere Vereine im Grünen Landkreis schon seit Jahren über einen regen Zulauf. Aktuell engagieren sich in ihm nach Auskunft seines Schriftführers Johannes Neugebauer mehr als 260 Mitglieder für nachhaltig ertragreiche Gärten und ein flächendeckendes Netz von Streuobstwiesen im ganzen Löstertal.

Unter dem Vorsitzenden Manfred Rappold ziehe das breitgefächerte Angebot des Vereins neben dem Einsatz für eine immer bessere Biodiversität in der umgebenden Natur mit unterschiedlichen Kursen, mit geführten Wanderungen, einer Kleinkindgruppe (Grüne Früchtchen), die spielerisch an die Natur geführt wird, und nicht zuletzt mit der eigenen Kelterei zur Obstverwertung immer mehr Interessenten an.