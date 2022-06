Polizei bittet um Hinweise : Schlägerei in Wadern endet im Krankenhaus

Wadern Eine Schlägerei in Wadern hatte böse Folgen für einen 36-Jährigen, der mit dem Notarzt in die Klinik musste.

Nach ihrem Besuch auf der Musikveranstaltung Nikkis Castle auf der Burg Dagstuhl auf dem Weg zurück nach Wadern – in der Nacht auf Sonntag, 26. Juni, 0.30 Uhr – haben sich fünf Männer in die Haare gekriegt. Mit schlimmen Folgen. Laut Polizei wurde dabei ein 36-Jähriger derart schwer am Kopf verletzt, dass er in Begleitung des Notarztes stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Da sich die Angaben der Beteiligten zum Geschehensablauf widersprechen sucht die Polizei Zeugen. Bei den Beteiligten handelt es sich um Männer zwischen 20 und 36 Jahren.