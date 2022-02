Opfer und Tatverdächtige aus dem Saarland : Polizistenmord von Kusel: Darum gehen die Ermittler von zwei Schützen aus

Mainz/Saarbrücken Im Fall der Polizistenmorde von Kusel gehen die Ermittler weiter von einer gemeinsamen Tat der beiden festgenommenen Verdächtigen aus dem Saarland aus. Der rheinland-pfälzische Justizminister informierte am Freitag über den aktuellen Ermittlungsstand.

Angesichts der „Dynamik des Geschehens“ könnten die Schüsse auf die beiden Beamten nach derzeitigem Untersuchungsstand nicht nur von einer Person abgegeben worden sein, sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz. Dafür sprächen etwa das Verletzungsbild und die zeitliche Abfolge. „Derzeit liegen keine Hinweise dafür vor, dass es weitere Tatbeteiligte geben könnte“, sagte Mertin im Rechtsausschuss des Landtages.

Polizisten in Kusel erschossen : Mann meldet sich bei Staatsanwaltschaft: Er half Mordverdächtigen bei Autopanne auf der Flucht

Eine Polizeianwärterin und ein Polizeikommissar aus dem Saarland im Dienste des Landes Rheinland-Pfalz waren am Montag vergangener Woche während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel erschossen worden. Noch am selben Tag wurden zwei Tatverdächtige in Sulzbach festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer mit der Tat Jagdwilderei verdecken wollten.