Jugendfußball : Trotz drei Titeln: JFG Stadt Wadern wird aufgelöst

Die B-Jugend der JFG Wadern zeigte in dieser Saison mehrfach Nervenstärke. Im Pokal musste das Team zweimal ins Elfmeterschießen. Foto: Verein/Erich Brücker

Wadern B-Jugend der JFG ist Meister und Kreispokalsieger, auch die C-Jugend feiert Titelgewinn. Nächste Saison Spielgemeinschaft mit Sitzerath.

Zwei Meisterschaften und der Kreispokalsieg Westsaar – die Nachwuchs-Fußballer der JFG Stadt Wadern haben eine starke Saison erfolgreich abschließen können. Die B-Jugend sicherte sich den Meistertitel in der Kreisklasse. Aus 14 Spielen holte die Elf 27 Punkte – drei mehr als Vizemeister JSG Saar Mitte. Entscheidend für den Ausgang des Titelrennens war der 3:1-Auswärtssieg der Hochwälder Anfang Mai beim Verfolger in Schwarzenholz. Bester Saisontorschütze für das Team der Trainer Leo Arend und Wolfgang Barth sowie Torwarttrainer Bernd Simon war Mattis Schäfer mit 16 Treffern.

Neben dem Meistertitel sicherte sich die Waderner Elf zudem den Kreispokalsieg in ihrer Altersklasse. Nach dem 11:10-Halbfinalsieg über die JFG Hochwald Losheim nach Elfmeterschießen zeigten sich die Waderner auch im Finale nervenstark. Gegen den favorisierten Landesligisten JSG Bisttal stand es nach regulärer Spielzeit 0:0, im Elfmeterschießen setzte sich Wadern dann mit 4:3 durch. Im Saarlandpokal gab es zunächst einen 11:10-Erfolg über die SG St. Wendel-Ostertal, doch gegen den FC Homburg kam dann mit der 2:6-Niederlage im Viertelfinale das Aus.

Die C-Jugend der JFG gewann derweil nach zwölf Spielen mit 30 Punkten und 31:12 Toren den Titel in der Meistergruppe 2 – mit fünf Punkten Vorsprung vor der SG FSV Hilbringen. Bester Torschütze war Felix Steinke mit acht Treffern.

Stattdessen sollen die Spieler kommende Saison mit der JSG Hochwald Wadern auf Torejagd gehen. Dieser JSG, die in der Gründung ist, wird sich neben den Fußball-Vereinen der Stadt Wadern auch der FSV Sitzerath anschließen. Geleitet wird die JSG von Dennis Heinz vom SV Morscholz, Uwe Wilhelm vom FC Noswendel Wadern und Ralf Simon vom FC Wadrill.

In Zusammenarbeit mit der JFG Hochwald Losheim können die drei ältesten Jahrgänge mit einer Mannschaft in die neue Saison starten. In den Altersklassen D- bis G-Jugend können die Stammvereine eigenständig Mannschaften zum Spielbetrieb anmelden.