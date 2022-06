Hiebe und Schläge : Unfall zwischen Taxifahrer und Fußgänger eskaliert

Wadern Ein 34-Jähriger hatte das Taxi auf der Straße gezwungen anzuhalten und wurde dann schließlich mitgeschleift. Danach fuhr der Taxifahrer weg, kam aber zurück.

Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Brüderpaar am Sonntagmorgen, 26. Juni, 1.50 Uhr, bei Dagstuhl ist aus den Fugen geraten. Auf Höhe der Burg Dagstuhl hat sich ein 34-Jähriger einem Taxi in den Weg gestellt und es zum Anhalten gezwungen. Als er dann einsteigen wollte, fuhr der Taxifahrer gleich wieder los, um das nicht zuzulassen, erwischte den Mann aber so unglücklich, dass der an der Tür hängenblieb und ein paar Meter mitgeschleift wurde. Dabei verletzte er sich, so dass er später in ein Krankenhaus versorgt werden musste. Laut Polizei fuhr der Taxifahrer erst weiter, kam aber wieder zurück. Hier kam es dann zu einem Streit zwischen ihm und dem 36-jährigen Bruder des Verletzten. Der 34-Jährige schlug dem 54-jährigen Taxifahrer ins Gesicht.