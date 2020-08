Konzert in Saarhölzbach : Dritte Auflage von Klassik im Wald steigt

Bei der Grillhütte am Campingplatz in Saarhölzbach gibt es am Samstag Klassik zu hören. Foto: Christoph Knaf

Saarhölzbach Die sinfonische Dichtung Scheherasade, op. 35, hat der Kultur Klub Kappelt auf das Programm für Klassik im Wald am Samstag, 15. August, 20 Uhr, gesetzt. Für die dritte Auflage der Konzertreihe wurde die große Wiese oberhalb der Grillhütte am Campingplatz in Saarhölzbach ausgesucht.

Das Stück des russischen Komponisten Nikolay Rimski-Korsakow gibt es in einer historischen Aufnahme der Berliner Philharmoniker unter Leitung von Herbert von Karajan zu hören. Wie Christof Knaf von dem Kultur Klub weiter mitteilt, sind die Zuhörerzahlen seit der Premiere stetig gestiegen. „Es gibt durchaus schon eine Fangemeinde, die weiß: Es geht um den gemeinsamen Musikgenuss klassischer musikalischer Werke mitten in der Natur“, schreibt er. SR-Moderator Michael Friemel führt in das Werk ein.