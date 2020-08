Beliebtes Ausflugsziel : Grüne fordern Corona-Konzept für die Cloef

Für die Cloef und den Baumwipfelpfad wollen die Grünen ein Hygienekonzept. Foto: Tourismus Zentrale Saarland/Alexander M. Gross / Tourismus Zentrale Saarland

Orscholz Mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen im Saarland fordern die Grünen in Mettlach ein Corona-Konzept an der Cloef und am Baumwipfelpfad.

) „An sonnigen Tagen sind die Cloef und die umliegenden Attraktionen beliebte Ausflugsziele für Touristen“, sagt Georg Dillschneider, Fraktionssprecher der Grünen im Mettlacher Gemeinderat. Natürlich sei bei Tätigkeiten an der frischen Luft das Ansteckungsrisiko geringer als in engen Räumen. „Trotzdem ist hier Vorsicht geboten. Die Gemeinde Mettlach braucht dringend ein wirksames Konzept, um bei den hohen Besucherzahlen das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.“