Sonderausstellung im Europäischen Kulturpark : Über 1000 Besucher nach nur einem Monat

Blick in die Sonderausstellung „Bliesgau: Natur – Menschen – Geschichte“ im Foyer des Fürstinnengrabes im Europäischen Kulturpark. Foto: Andreas Stinsky

Renheim Die neue Sonderausstellung im Europäischen Kulturpark Reinheim/Bliesbruck begeistert die Besucher.

Mit einem Monat Verspätung war Ende Juni die neue Sonderausstellung im Europäischen Kulturpark in Bliesbruck-Reinheim gestartet. Die Verspätung kam zustande, da in der deutsch-französischen Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie keine frühere Öffnung für den Publikumsverkehr möglich war. Das war ein herber Rückschlag, wie ihn allerdings viele Kultureinrichtungen in diesen Wochen erfahren mussten.