Neues ÖPNV-Angebot : Ab Samstag fährt der Saarschleifenbus

Orscholz Neue Möglichkeiten für Radfahrer und Wanderer bietet die Buslinie 255, die Merzig mit der Saarschleife und Nennig verbindet.

Besonders Radfahrer und Wanderer kennen es. Die Freude am Tagesausflug wird getrübt durch zu lange und anstrengende Wege und die Frage nach dem Heimweg. Meist muss erst ein Auto am Ausflugsort abgestellt werden, um die Heimreise zu ermöglichen. Damit soll jetzt Schluss sein: Der neue Saarschleifenbus zusammen mit dem Stauseebus soll diese Hürden in Zukunft überwinden.

Ab dem 1. August bis einschließlich 4. Oktober rollt der Saarschleifenbus, als Rad- und Wanderbus, viermal am Tag jeweils samstags und sonntags sowie an den Feiertagen 15. August und 3. Oktober (beides ohnehin jeweils Samstage) durch das Saarschleifenland. Die Linie startet am Hauptbahnhof in Merzig und führt bis nach Nennig zum dortigen Bahn-Haltepunkt. Dies gibt der Landkreis Merzig-Wadern bekannt. „So können sich zum Beispiel Radfahrer und Wanderer die von Merzig, Mettlach oder Nennig zur Saarschleife nach Orscholz gelangen möchten, auf die neue Buslinie 255 – Saarschleifenbus – freuen“, heißt es in der Mitteilung. Die Busse starten nach Auskunft des beauftragten Busunternehmens, der Arge Nahverkehrsgesellschaft Merzig-Wadern, jeweils um 8.55 Uhr, 11.55 Uhr, 15.15 Uhr und 17.15 Uhr in Merzig. Die Cloef in Orscholz erreichen sie jeweils rund 30 Minuten später, in Nennig kommen sie nach einer knappen Stunde an.