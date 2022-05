Polizeiinspektion Merzig bittet um Hinweise : Zahlreiche Fälle von Sachbeschädigung

Merzig-Wadern Eine kaputte Schrankenanlage, mutwillig beschädigte Hochsitze: Gleich mehrere Vandalismusfälle gab es am Samstag im Raum Merzig zu verzeichnen. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Am Samstag hatte die Polizeiinspektion Merzig viel zu tun – es hat gleich mehrere Sachbeschädigungen gegeben: An einem Einkaufsmarkt in Brotdorf wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine heruntergelassene Schrankenanlage zur Pützwiesenstraße hin beschädigt. Durch erhebliche Krafteinwirkung wurde der Schrankenarm verbogen und die Halterung beschädigt. Das Schadensbild lässt vermuten, dass auch ein Fahrzeug mit der Schranke kollidiert und den Schaden verursacht haben könnte.