Pandemie in Zahlen : 49 neue Corona-Fälle

Merzig Die Inzidenz liegt laut RKI bei 376,9.

Die Corona-Pandemie hat im Landkreis Merzig-Wadern ein neues Todesopfer gefordert, die Person stammte aus der Gemeinde Mettlach. Sie ist das 143. Todesopfer seit Beginn der Pandemie. Außerdem hat der Landkreis 49 neue Corona-Infektionen gemeldet: 14 in Merzig, sieben in Wadern, elf in Mettlach, sechs in Beckingen, drei in Perl, ein Fall in Weiskirchen und sieben in der Gemeinde Losheim am See. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 376,9.