In Käshofen, Zweibrücken und Contwig : Teils dramatische Unfallfluchten

Zweibrücker Land Ein Fall ist schon aufgeklärt, in den anderen beiden Fällen sucht die Polizei noch Zeugen beziehungsweise Beteiligte.

Während einer Motorradausfahrt wurde die Gruppe am Samstag gegen 16.15 Uhr auf der L 462 (Homburger Straße) in Käshofen durch einen aus Richtung Saarland entgegenkommenden braunen Dacia Duster geschnitten, so dass eine 49-jährige Motorradfahrerin ausweichen musste, stürzte und sich verletzte. Sie musste ins Nardini-Klinikum nach Zweibrücken gebracht werden, berichtet die Polizei. Sie bittet Zeugen sowie den Dacia-Fahrer, sich zu melden, Tel. (0 63 32) 97 60.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag beschädigte in der Kaiserstraße in Zweibrücken ein Unfallflüchtiger vermutlich im Vorbeifahren mit seinem Fahrrad den am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Seat Cupra (ca. 300 Euro). Auch hier sucht die Polizei Zeugen, pizweibruecken@polizei.rlp.de