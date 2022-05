Pandemie in Zahlen : Ein weiterer Toter und 52 neue Corona-Fälle

Merzig Die Inzidenz liegt im Landkreis Merzig-Wadern laut Robert-Koch-Institut bei 326,7.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag, 19. Mai, 52 neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet. Die verstorbene Person war in der Kreisstadt gemeldet. Damit sind bisher 144 Menschen im Grünen Kreis an oder mit Corona gestorben. Die neuen Infektionen verteilen sich wie folgt: 30 in Merzig, drei in Wadern, sechs in Mettlach, zehn in Beckingen, ein Fall in Perl, ein Fall in Weiskirchen und ein Fall in Losheim. Aktuell sind 214 Personen im Grünen Kreis mit Corona infiziert. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 326,7.