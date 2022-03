Bausalon : Fülle an Infos zu Bauen, Wohnen und Energie

Merzig Am kommenden Wochenende steigt wieder die Messe Bausalon in der Merziger Stadthalle.

Die Messe Bausalon – Messe für Bauen, Wohnen und Energie öffnet am 12. und 13. März bereits zum siebten Mal ihre Tore in der Merziger Stadthalle. Zahlreiche Aussteller präsentieren auch dieses Mal Neuheiten aus den Bereichen Bauen, Renovieren, Sanieren und Energie. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgermeister Marcus Hoffeld eröffnet die Messe am Samstag, 12. März, um 12 Uhr, mit einem Grußwort. Schwerpunktthemen des diesjährigen Bausalons sind Neubau und Energieeinsparung. „Dass in der jetzigen Zeit Messen stattfinden, ist nicht selbstverständlich“ sagt Michael Frits, der Veranstalter des Bausalons. Die vergangenen beiden Jahre hätten seiner Branche großen Schaden zugefügt und dem Medium Messe extrem auf den Prüfstand gestellt.