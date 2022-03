Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet 129 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Die Inzidenz im Grünen Kreis liegt aktuell bei 1502,8.

129 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus sind am Montag, 7. März, im Grünen Kreis bekannt geworden. Das meldet der Landkreis Merzig-Wadern. 32 dieser Infektionen fallen der Kreisstadt zu, 20 der Stadt Wadern, zehn Mettlach, 20 Beckingen, sechs Perl, fünf Weiskirchen und 36 Fälle Losheim am See. Da am selben Tag 81 weitere Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell 2488 in Merzig-Wadern mit Covid-19 infiziert – die meisten davon in Merzig mit 828 und 309 in Losheim, der Kommune mit den meisten neuen Fällen diesen Montag. Die Inzidenz berechnet das Robert Koch-Institut mit 1502,8.