Pandemie in Zahlen : Ein weiteres Corona-Todesopfer

Merzig Die Inzidenz im Landkreis Merzig-Wadern liegt am Sonntag bei 2702,2.

Am Wochenende gab es im Landkreis Merzig-Wadern einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Ein 62-jähriger Mann aus der Kreisstadt hat seine Infketion nicht überlebt. Er ist das mittlerweile 110. Opfer in dieser Statistik seit Beginn der Pandemie. Außerdem meldet der Kreis 608 neue Corona-Fälle am Wochenende: 177 in Merzig, 98 in Wadern, 51 in Mettlach, 90 in Beckingen, 43 in Perl, 39 in Weiskirchen und 110 in Losheim. Aktuell sind 4469 Personen im Grünen Kreis mit Corona infiziert. Die Inzidenz berechnet das Robert-Koch-Institut am Sonntag mit 2702,2.