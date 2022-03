FDP-Spitzenkandidatin im Wahllokal : Angelika Hießerich-Peter macht ihr Kreuz im Wahllokal in Weiten

Angelika Hießerich-Peter stimmte im Wahllokal im Bürgerhaus in Weiten ab. Foto: Ruppenthal

Mettlach-Weiten Angelika Hießerich-Peter, FDP-Spitzenkandidatin im Wahlkreis Saarlouis, hat am Sonntag zur Mittagszeit in ihrem Wahllokal im Bürgerhaus im Mettlacher Ortsteil Weiten ihre Stimme abgegeben. Zuvor hat sie gearbeitet – in ihrem Hotel, dem Hotel Haus Schons in Mettlach, direkt an der Saarbrücke gelegen.