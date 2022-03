St Wendel Auf 3006,1 ist die Inzidenz im Landkreis St. Wendel am Wochenende angestiegen.

Denn das Gesundheitsamt meldete übers Wochenende insgesamt 430 neue Corona-Fälle: 312 am Samstag und 118 am Sonntag. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Kreisstadt St. Wendel (87 am Samstag/36 am Sonntag), Marpingen (47/8), Tholey (41/22), Nohfelden (38/11), Nonnweiler (30/9), Oberthal (29/14), Freisen (28/7), Namborn (12/11).