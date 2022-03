Pandemie in Zahlen : Drei Menschen mit oder an Corona gestorben

Am Dienstag sind im Landkreis Merzig-Wadern außerdem 493 neue Corona-Fälle registriert worden.

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag, 24. März, drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie registrieren müssen. Damit steigt die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen in Merzig und den weiteren Kommunen auf 109. Außerdem meldet der Kreis 493 neue Infektionen: 118 in Merzig, 86 in Wadern, 55 in Mettlach, 73 in Beckingen, 98 in Losheim, 35 in Perl und 28 in Weiskirchen. Aktuell sind es 4063. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 2499,3.