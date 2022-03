Corona im St. Wendeler Land : neue Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es handelt sich um eine 91-jährige Frau aus der Kreisstadt St. Wendel, teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit.

Darüber hinaus meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitagnachmittag 536 neue Corona-Fälle. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 155 in der Kreisstadt St. Wendel, 68 in Marpingen, 66 in Namborn, 60 in Nohfelden, 53 in Tholey, 50 in Nonnweiler, 48 in Freisen und 36 in Oberthal. Die Inzidenz steigt auf 2897,4.