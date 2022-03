Zahlen von Freitag : 459 neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Kreis Merzig-Wadern Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 2535.

Im Kreis Merzig-Wadern gibt es 459 neue Corona-Fälle. Das hat der Landkreis am Freitag mitgeteilt. 116 Betroffene leben in Merzig, 99 in Losheim, 76 in Wadern, je 53 in Mettlach und Beckingen, 36 in Weiskirchen und 26 in Perl.