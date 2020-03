Blutspenden dringend benötigt : Blutspender werden derzeit händeringend gesucht

Merzig-Wadern Es ist eine besonders fatale Begleiterscheinung der aktuell grassierenden Corona-Epidemie: Blutkonserven werden landesweit bedenklich knapp.

Die Situation ist so akut, dass schon am Freitag Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann die Menschen dringend dazu aufrief, Blut zu spenden.

Im Landkreis Merzig-Wadern besteht in den kommenden Tagen gleich mehrfach die Möglichkeit, eine Blutspende abzugeben. Am heutigen Dienstag, 17. März, beispielsweise findet ein Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Merchingen im Berufsbildungszentrum (BBZ) Merzig, Von-Boch-Straße 73, statt. Hier kann zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr gespendet werden.

Am Donnerstag, 19. März, kommt das Blutspendemobil des DRK-Blutspendedienstes West auf den Parkplatz des Globus-Baumarktes in Losheim. Das Team erwartet Blutspender in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Einen Tag später, am Freitag, 20. März, steht der DRK-Ortsverein Menningen in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr im Bürgerhaus bereit, um Blutspenden entgegenzunehmen.

Am Montag, 23. März, findet in der Saargauhalle in Schwemlingen, In den Blumenkerzen 1, in der Zeit zwischen 17 und 20.30 Uhr eine weitere Spendenaktion statt. „Damit ist dieser Termin für viele Berufstätige besonders gut geeignet“, heißt es vom DRK-Ortsverein Schwemlingen, der sich an diesem Tag um die Betreuung der Spender kümmert.