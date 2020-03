Merchingen : Der Nachwuchs lernt, wie Helfen geht

MERCHINGEN Seit knapp einem halben Jahr werden in Merchingen wieder Jugendliche an die Arbeit des Roten Kreuzes herangeführt.

Das ist in Zeiten, in denen man meist nur noch von Vereinssterben infolge Mitgliedermangels lesen kann, eine prima Sache. Mit Fug und Recht kann daher der Merchinger DRK-Ortsverein auf diese Wiedergeburt einer Jugendrotkreuz-Gruppe stolz sein. Nicht nur, dass die Merchinger einen der aktivsten und mitgliederstärksten Ortsvereine im Landkreis stellen. Das DRK Merchingen ist, wie die Nachforschungen von Chronist Franz-Josef Körner ergaben, im Jahre 1933 aus der bereits im Oktober 1930 durch Nikolaus Lorang gegründeten Sanitätskolonne hervorgegangen und ist somit eigentlich bereits seit 90 Jahren im Dienst für den Nächsten tätig.

Zusammen mit ihrem Ehemann und Ortsvereinsvorsitzenden Sebastian Krier betreute sie beim Besuch unseres Mitarbeiters in einer der wöchentlichen Gruppenstunden im Merchinger DRK-Gebäude eine muntere, aber disziplinierte Kinderschar. Diese hatte sich gerade mit dem Thema Verbandswechsel beschäftigt, wovon auch die Verbände an Händen, Armen und Beinen zeugten.

Die Kinder genießen die Zusammenkünfte und lernen aber nicht nur den Umgang mit dem Verbandsmaterial, sondern unter anderem auch, einen Notruf abzusetzen und erzählen von Verletzungserlebnissen in ihren Familien. Sie blicken ferner in andere DRK-Bereiche hinein wie in die Arbeit der Versorgungsgruppe und den Sanitätsdienst. Natürlich dürfen sie ab und zu mit den aktiven Helfern bei deren Bereitschaftsdienst mit auf den Sportplatz, denn sie sollen ja als spätere Ersthelfer an die Rot-Kreuz-Arbeit herangeführt werden. Interessant für sie war kürzlich ein Besuch der DRK-Rettungswache in Merzig mit ihren Fahrzeugen und Einrichtungen für Notfälle. In den Sommerferien ist ein Zeltlager geplant.