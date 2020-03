Digitale Bildung in Merzig : Mathe, Deutsch und Co. kommen nach Hause

Wegen der Coronavirus-Krise bleiben derzeit die Schulen geschlossen. An der Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig werden Lerninhalte nun digital zur Verfügung gestellt. Foto: dpa/Armin Weigel

Merzig Die Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig versorgt ab Montag ihre Schüler digital mit Lernstoff und Aufgaben.

Die Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig soll in Sachen digitaler Bildung eine Vorreiterrolle im Saarland übernehmen. Wie Frank Wagner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, mitteilt, sollen den Schülern ab Montag mithilfe der Lernplattform der Lernwelt Saar Lerninhalte zu Hause angeboten werden.

„Wir möchten, dass den Schülern so geregelt wie möglich weiter Lerninhalte vermittelt werden, auch wenn die Schulen präventiv in der Corona-Krise geschlossen bleiben und die Schüler von zu Hause auf Inhalte zugreifen müssen“, betont Wagner. Bereits im November sei mit der Lernwelt Saar die Möglichkeit vorgestellt worden, Bildung digitaler zu gestalten. „Diese saarländische Lösung greift auf einen hohen Erfahrungsschatz zurück und kann sehr schnell passgenaue Lernumgebungen für die einzelnen Schulen einrichten“, sagt der Merziger Abgeordnete weiter.

Für die Lernwelt Saar sei die Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig Referenzschule. In allen Klassenstufen werde nach Wagners Worten bereits seit einigen Jahren mit der modernen Lernumgebung gearbeitet. Ab Montag gebe es nun digitale Inhalte. So würden die Lehrer täglich den Unterrichtsstoff in den Hauptfächern in der Lernwelt online aktualisieren und Arbeitsaufträge dazu veröffentlichen. Lehrer und Schüler seien in der Lernumgebung miteinander vernetzt, sagt Wagner weiter. „Des Weiteren können auch die einzelnen Schulen als Community zusammenarbeiten und bestimmte Lerninhalte untereinander austauschen.“