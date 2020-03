Lesung in Merzig : „Uns verbindet der Hang zum guten Essen“

Lesung in Merzig

Raphael Pfaff sollte in Merzig lesen. Foto: Beatrice Schmitt

Merzig-Wadern Der ehemalige Verlagsvertreter spricht über Kommissar Dupin, die Bretagne und wie er zur Stimme eines Pseudonyms wurde.

Das landesweite Literaturfestival „Erlesen“ wurde aufgrund der Lage rund um die Krankheit Covid-19 abgesagt. Eigentlich hätten ab dem kommenden Samstag, 21. März, an vielen Orten des Saarlandes Dutzende von Lesungen und anderer Veranstaltungen stattfinden sollen. Im Vorfeld hatten wir bereits einige Interviews mit Autoren geführt, die ihre Bücher bei „Erlesen“ vorstellen sollten. Wir haben uns dazu entschlossen, trotz der Absage des Festivals diese Interviews zu veröffentlichen. Auch wenn die Autoren in naher Zukunft leider nicht im Saarland auftreten werden, finden wir, dass die Gespräche über ihr Schaffen dennoch interessant und lesenswert sind – und auch die eine oder andere Inspiration für die Lektüre zu Hause bieten.

PFAFF Ich habe jahrelang als Verlagsvertreter bei Kiepenheuer & Witsch gearbeitet. Dort erscheinen die Bannalec-Bücher. Es gab immer wieder Anfragen wegen Lesungen, doch Bannalec ist ein Pseudonym und kann nicht auf Lesung gehen. Vor einigen Jahren hat ein Buchhändler aus Mainz erfahren, dass ich Sprechunterricht nehme. Ich hatte schon seit längerer Zeit vor, auf Lesetour zu gehen, wenn ich im Ruhestand bin. Nach dem Gespräch mit dem Buchhändler hatte ich beschlossen, es einfach mal zu machen. Ich habe also beim Verlag nachgefragt – und so wurde ich die Stimme von Jean-Luc Bannalec.

Warum sind die Fälle von Kommissar Dupin so beliebt? Was macht in Ihren Augen den Reiz aus?